Handball Post SV Magdeburg fehlt eine Sekunde zur Tabellenführung
Der Post SV Magdeburg spielt nach einem Auf und Ab unentschieden gegen den HC Altmark und verpasst knapp die Spitze der Handball-Verbandsliga. Diese hat der nächste Gegner Lok Schönebeck erobert.
19.11.2025, 18:29
Magdeburg - Eine Sekunde fehlte den Handballern des Post SV, um Platz eins der Verbandsliga zu übernehmen. Nach einem packenden Spielverlauf musste sich das Team gegen den Elften HC Altmark mit einem 27:27 (13:14) zufriedengeben.