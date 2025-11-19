weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Handball: Post SV Magdeburg fehlt eine Sekunde zur Tabellenführung

Der Post SV Magdeburg spielt nach einem Auf und Ab unentschieden gegen den HC Altmark und verpasst knapp die Spitze der Handball-Verbandsliga. Diese hat der nächste Gegner Lok Schönebeck erobert.

Von Lukas Reineke 19.11.2025, 18:29
Marius Buschmann – hier im Spiel gegen SV Langenweddingen – brachte den Post SV 17 Sekunden vor Schluss in Führung. Doch zum Sieg reichte es nicht.
Marius Buschmann – hier im Spiel gegen SV Langenweddingen – brachte den Post SV 17 Sekunden vor Schluss in Führung. Doch zum Sieg reichte es nicht. Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Eine Sekunde fehlte den Handballern des Post SV, um Platz eins der Verbandsliga zu übernehmen. Nach einem packenden Spielverlauf musste sich das Team gegen den Elften HC Altmark mit einem 27:27 (13:14) zufriedengeben.