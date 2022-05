Jan Seeger vom USC passt für die Zukunft

Magdeburg - Jan Seeger hat sich kurz nach dem Matchball in die stabile Sitzposition begeben und sich den Dingen gewidmet, denen man sich in der Welt der modernen Kommunikation nun mal widmet. Er hat also über sein Handy wichtige Nachrichten verschickt, womöglich auch zum Ausgang der letzten Partie des USC Magdeburg gegen den Eimsbütteler TV. Die 0:3-Niederlage am vergangenen Sonntag kam ja nicht von ungefähr. „Es haben einige Spieler gefehlt, deshalb wollten wir das Beste herausholen“, sagt Seeger, der wie alle anderen Gefährten trotzdem lächeln konnte. Gerade aufgrund der formidablen Situation der Volleyballer, die mit ihrer Teilnahme an der Aufstiegsrunde in der 3. Liga den Klassenerhalt geschafft haben. Was Seeger wiederum die Chance bietet, „dass ich mich noch besser mit der Mannschaft einspielen kann“.