Zuletzt verlor die Wasserball Union Magdeburg zwei Heimspiele in Serie. Gegen den OSC Potsdam II soll die dritte Niederlage in Folge verhindert werden.

Magdeburger benötigen einen Erfolg für die gute Stimmung

Vincent Winkler warf vier Tore gegen die SG Neukölln Berlin II und war zusammen mit Sascha Ufnal bester Werfer.

Magdeburg - Auch im vierten Spiel des Jahres wird die Wasserball-Union Magdeburg Heimrecht genießen. Am Sonnabend (18 Uhr) empfängt die WUM die Bundesliga-Reserve des OSC Potsdam II in der Dynamo-Halle. „Wir müssen genauso wie gegen Neukölln rangehen“, blickte WUM-Spielertrainer Patrick Kirchner voraus.