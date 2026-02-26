Wasserball Magdeburger benötigen einen Erfolg für die gute Stimmung
Zuletzt verlor die Wasserball Union Magdeburg zwei Heimspiele in Serie. Gegen den OSC Potsdam II soll die dritte Niederlage in Folge verhindert werden.
26.02.2026, 07:01
Magdeburg - Auch im vierten Spiel des Jahres wird die Wasserball-Union Magdeburg Heimrecht genießen. Am Sonnabend (18 Uhr) empfängt die WUM die Bundesliga-Reserve des OSC Potsdam II in der Dynamo-Halle. „Wir müssen genauso wie gegen Neukölln rangehen“, blickte WUM-Spielertrainer Patrick Kirchner voraus.