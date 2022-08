Vorbereitung Mit diesen Neuzugägngen geht der MSV Börde die neue Saison an

In den vergangenen zwei Jahren konnte Börde-Trainer Marcus Mähnert in der Vorbereitung aufgrund von Urlaub oder Corona kaum Testspiele organisieren. In diesem Sommer testete der MSV gleich sechsmal. Und nicht nur wegen des letzten Sieges gegen die TSG Calbe ist der Trainer zufrieden.