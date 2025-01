Magdeburg - David Töpel muss selbst ein wenig staunen, dass ihm diese Pause eingeräumt wurde. Nach der deutschen Meisterschaft im vergangenen August ist er direkt in die Entspannung gewechselt. „Ich glaube, ich hatte drei, vier oder sogar fünf Wochen frei. Das erste Mal seit Jahren“, erinnert sich der Kanute vom SC Magdeburg an jene Zeit, die „ich zum Abschalten und zum Runterkommen genutzt habe“. Immerhin lagen Monate der Zweifel, des Erfolges, der Emotionen hinter ihm, die in der Bronzemedaille im Canadier-Zweier über 1.000 Meter bei der U-23-Weltmeisterschaft in Plovdiv (Bulgarien) gipfelte. In „meiner ersten internationalen Medaille im Mannschaftsboot“, resümiert Töpel.

