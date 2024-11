Stadtfeld. - Maik Leonhardt lebt jeden Dienstag in einem kontrollierten Chaos. Von der Arbeit geht es zum Training mit der D-3-Jugend des MSV Börde, dann geht es nach Hause zum Abendessen, danach geht es zum Training mit der Landesliga-Mannschaft der Stadtfelder. Hin und her, kreuz und quer also. Und Maik Leonhardt hätte sicher nichts dagegen, die derzeit sportlichen Bilanzen der beiden Teams zu tauschen. Denn bekanntlich kämpfen die Männer gegen den Abstieg, der Nachwuchs steht in der Stadtliga an der Spitze – nach zehn Siegen und einer Niederlage. Das wäre ein tatsächlich sehr schöner Grund, mit Maik Leonhardt über die aktuelle Situation der ersten Mannschaft zu sprechen. So aber geht es um diesen Tabellenplatz im Landesliga-Keller, den Börde mit Rang 16 einnimmt. Wie konnte es nur dazu kommen?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.