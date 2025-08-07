In Schönebeck muss die Malchau-Elf auf einen Leistungsträger verzichten. Derweil wird eine andere wichtige Frage beantwortet: Wer ist der Witte-Nachfolger in der Sturmspitze?

Oliver Malchau (r.) sortiert Spiel und Mannschaft - und hofft auf einen Erfolg im ersten Pflichtspiel.

Ottersleben - Leidenschaft, ein gutes Umkehrspiel, Effizienz vor dem gegnerischen Gehäuse: Das alles benötigt der VfB Ottersleben, wenn er zum ersten Pflichtspiel der Saison antritt. Und das alles findet sich im Auftritt eines Jonas Riemann wieder, der wie in der vergangenen Serie in der Fußball-Landesliga Nord auch in der neuen Spielzeit die Mannschaft aufs Feld führen wird.