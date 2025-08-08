In zwei Wochen geht es im Fußball-Spielbetrieb der Landeshauptstadt wieder um Punkte. In der Saison 2025/26 gibt es nur noch eine in zwei Staffeln aufgeteilte Stadtoberliga. Kurz nach dem Meldeschluss sahen die Pläne noch anders aus.

Tobias Erdmann (am Ball) muss mit der SG Handwerk am ersten Spieltag beim SV Beyendort antreten. Saisonstart in der Stadtoberliga ist am 23. August.

Magdeburg - Mit der Ausscheidungsrunde im Herren-Stadtpokal startet am kommenden Wochenende die neue Saison im Fußball-Spielbetrieb der Landeshauptstadt. Schon eine Woche später geht es in Magdeburg wieder um Punkte. Allerdings mit einer großen Neuerung im Vergleich zur Vorsaison: Denn die Stadtliga wurde (wieder) abgeschafft. Wie in der Saison 2019/20 gibt es in der neuen Spielzeit nur noch eine Stadtoberliga – aufgeteilt in zwei Qualifikationsrunden sowie einer anschließenden Meister- und Platzierungsrunde.