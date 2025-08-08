Fußball-Stadtoberliga Stadtliga in Magdeburg abgeschafft: Neuer Modus mit zwei Saisonphasen
In zwei Wochen geht es im Fußball-Spielbetrieb der Landeshauptstadt wieder um Punkte. In der Saison 2025/26 gibt es nur noch eine in zwei Staffeln aufgeteilte Stadtoberliga. Kurz nach dem Meldeschluss sahen die Pläne noch anders aus.
08.08.2025, 15:46
Magdeburg - Mit der Ausscheidungsrunde im Herren-Stadtpokal startet am kommenden Wochenende die neue Saison im Fußball-Spielbetrieb der Landeshauptstadt. Schon eine Woche später geht es in Magdeburg wieder um Punkte. Allerdings mit einer großen Neuerung im Vergleich zur Vorsaison: Denn die Stadtliga wurde (wieder) abgeschafft. Wie in der Saison 2019/20 gibt es in der neuen Spielzeit nur noch eine Stadtoberliga – aufgeteilt in zwei Qualifikationsrunden sowie einer anschließenden Meister- und Platzierungsrunde.