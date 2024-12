Stadtfeld - Fast zentrale Position, 20 Meter bis zum Tor, ein Anlauf, ein Linksschuss, ein Jubel in der 72. Minute, der einer persönlichen Siegesfeier gleichkam: Arbnor Dervishaj hat mit seinem Strich in den linken Winkel sich selbst verzückt und zugleich den MSC Preussen am Leben gehalten. Doch die Hoffnung, das Stadtderby in der Landesliga Nord am Sonnabend noch drehen zu können, die starb 15 Minuten später mit dem Treffer zum 3:1 (1:0)-Erfolg für den gastgebenden MSV Börde. „Ich hatte das Gefühl“, sagte Preussen-Trainer Alexander Daul über das Anschlusstor, „dass wir durchaus in der Lage sind, das Spiel noch zu gewinnen weil wir Börde da hatten, wo wir sie haben wollten. Wir hatten den mentalen Vorteil, der Gegner hat gezittert.“ Aber dann kehrte Preussen in die eigene „Dauerschleife“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.