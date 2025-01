Stadtfeld - Mit „ungewohnt“ oder „überraschend“ ist die Situation des MSV Börde in diesem Winter in der Landesliga Nord noch freundlich umschrieben. Seit Jahren sind die Stadtfelder fest etabliert auf den einstelligen Tabellenplätzen, zählen zum Inventar der Liga, doch in der laufenden Saison sind viele Selbstverständlichkeiten dahin. Die bittere Realität an der Harsdorfer Straße lautet Abstiegskampf – und zwar von der unangenehmsten Sorte. Der MSV steht nicht etwa irgendwo im unteren Mittelfeld und muss den Blick vorsichtshalber nach unten richten. Nein, als Drittletzter hängt Börde unter dem Strich, hat nur drei Siege eingefahren und zwölf magere Pünktchen gesammelt. Die Mannschaft von Sascha Sommer ist ein waschechter Abstiegskandidat.

