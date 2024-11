Magdeburg. - Als American Footballer sollte man durchaus ein ausgeprägtes Maß an Geduld mitbringen. Das zeigt allein der Blick auf den Kalender der Magdeburg Virgin Guards. Schon am 12. November stiegen die Sudenburger ein in die Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison. Diese beginnt voraussichtlich erst nach dem Osterwochenende, ist also noch mehr als fünf Monate hin. Und doch treffen sich die Footballer der Virgin Guards inzwischen wieder zweimal pro Woche zum Training.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.