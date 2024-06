Der Meister der Landesklasse 2 verzichtet nicht nur auf den Start in der Landesliga, er zieht sich zur neuen Saison auch freiwillig in den Spielbetrieb auf Stadtebene zurück.

Magdeburg - Am 8. Juni hatten die Fußballer des Post SV Magdeburg ihren größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte gefeiert. Am letzten Spieltag krönten sie sich zum Meister der Landesklasse, Staffel 2, und sicherten sich damit das Aufstiegsrecht zur Landesliga. Drei Wochen später ist klar: Die Stadtfelder verzichten nicht nur auf den Gang in die nächsthöhere Spielklasse (Nutznießer ist der SV Arminia), sie verabschieden sich schweren Herzens auch von der Landesebene.