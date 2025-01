Sturm-Talent greift nach sechs Monaten in Bernburg wieder in der Landesliga an.

Ottersleben. - Fehler gehören zum Leben dazu. Natürlich auch zum Fußball, von dem moderne Trainer ohnehin gerne betonen, dass er ein „Fehlersport“ sei. Fehler passieren auf dem Platz, können aber auch abseits davon auftreten. Durch einen unbedachten Vereinswechsel zum Beispiel. Vincent Nahrstedt wollte im vergangenen Sommer nach dem recht deutlichen Abstieg seines VfB Ottersleben gerne in der Verbandsliga bleiben und nahm das Wechselangebot des SC Bernburg an. Nach nur einem halben Jahr in der Saalestadt ist der 19-jährige Angreifer in diesem Winter zum VfB zurückgekehrt. Enttäuscht von zu wenig Einsatzzeit beim aktuellen Tabellenzwölften der Verbandsliga, aber auch um eine wichtige Erfahrung reicher. „Ich bereue den Wechsel an sich nicht“, sagt Nahrstedt im Gespräch mit der Volksstimme, „menschlich war es ein wichtiger Schritt.“