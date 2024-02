Klaus Hanke löst bei der WUM Interimstrainerin Manuela Althoff-Händel ab. Der 40-Jährige feiert als Chef am Beckenrand direkt einen Sieg in der 2. Liga Ost.

Magdeburg - Klaus Hanke steuerte nach dem 11:7 (3:1, 2:2, 3:2, 3:2)-Sieg über den SC Wedding in der Schwimmhalle an der Großen Diesdorfer Straße direkt ein Ziel an: Manuela Althoff-Händel. Die bisherige Interimstrainerin der Wasserball Union (WUM) saß am Sonnabend im Publikum und erhielt eine satte Umarmung. Zwischen den Zuschauern in der Dynamo-Halle konnte sie beim Erfolg der Elbestädter mehr oder minder entspannt loslassen, die nun auf die Kommandos von Klaus Hanke hören.