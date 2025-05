Tangermünde/Magdeburg. - Das dritte von vier Rennen des Duathlon-Cups Sachsen-Anhalt führte am Sonntag in Tangermünde über die Distanzen 5 km Laufen, 28 km Rad, 5 km Laufen. Der 19-Jährige Robin Baecke (Riemer-MTC) setzte sich sofort an die Spitze und ließ keinem im Feld eine Chance dranzubleiben – die richtige Taktik, da seine Stärke nicht auf dem Rad liegt. Doch der Vorsprung war groß und so wurde der Youngster erst drei Kilometer vor dem Ziel von Bodo Gambal und Marcel Eisenman (beide FlaR Racing Team) überholt.

