Magdeburg. - Christoph Albrecht weiß auch, dass es leichter gesagt ist als getan. „Wir haben versucht, in dieser Woche im Training den Resetknopf zu drücken“, erklärte der Trainer des MSC Preussen. Die jüngste Niederlage (0:4) im Kellerduell bei Saxonia Tangermünde „hat doch für Ernüchterung gesorgt“. Nach diesem Kellerduell ist bereits vor dem nächsten Kellerduell: Die noch punktlosen Sudenburger sind an diesem Sonnabend ab 14 Uhr beim Verbandsliga-Aufsteiger Grün-Weiß Ilsenburg (15./13 Punkte) gefordert. Eine Stunde später wird die Partie am Schwarzen Weg zwischen dem VfB Ottersleben (16./10) und jenen Saxonen aus Tangermünde (17./8) angepfiffen. Es ist also überhaupt der Tag der Kellerduelle.