Ottersleben und Börde treffen in Fußball-Landesliga aufeinander

Der VfB Ottersleben und der MSV Börde schätzen sich und pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Dieses wird am Sonnabend, ab 15 Uhr, vorübergehend ruhen. Dann treffen die beiden Magdeburger Vereine in der Fußball-Landesliga Nord aufeinander.

Magdeburg - Am 3. September dieses Jahres ereilte den Fußballern des VfB Ottersleben und des MSV Börde das identische Schicksal. Beide Teams scheiterten im Landespokal. Trost fanden Spieler beider Mannschaften anschließend zusammen auf dem Ottersleber Volksfest – bei einem kühlen Bier. Ein Kaltgetränk werden die Spieler sicherlich auch am Sonnabend miteinander trinken, zuvor sind sie aber ab 15 Uhr Gegner in der Landesliga Nord.