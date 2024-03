Robin Pfeil (r.), der sich in dieser Szene von Dawid Nowomiejski losreißt, traf gegen Usedom zehnmal.

Magdeburg - Der vorletzte Treffer der SCM-Youngsters glich am Samstagabend einem Kunstwerk. Schlitzohrig hinter dem Rücken brachte der nach einer Schulterverletzung zurückgekehrte Spielmacher Alexander Möller den Pass auf Georg Löwen. Der Kreisläufer verschaffte sich genau so viel Platz wie nötig, schnappte den Ball und traf aus der Drehung wuchtig unter die Latte. Im Heimspiel gegen das Schlusslicht ging es für die Youngsters jedoch nicht die gesamte Zeit so sehenswert zu. Der 37:33 (17:17)-Heimerfolg über den HSV Insel Usedom fiel unter die Kategorie „Arbeitssieg“.