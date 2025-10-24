Luk Ehrenberg ist das jüngste Vereinsmitglied bei den Neustädtern. Und bereits eine wichtige Säule im Spiel der Hannemann-Elf. Warum er das Trainerteam von sich überzeugen konnte.

Zwei Tore, zwei Assists: Das ist die bisherige Saisonbilanz des Luk Ehrenberg (l.).

Neustadt - Luk Ehrenberg liebt die Variationen des Hannemann-Spiels. Innerhalb der 90 Minuten wechselt er von Sturm auf rechte Außenbahn auf Schienenspieler. „Man tut, was man kann für die Mannschaft“, sagt der 19-Jährige lächelnd. Er hat viel getan für den SV Fortuna zuletzt beim 3:1-Sieg gegen Eintracht Emseloh. Vor allem nach dem Wechsel, als die Elf vom Schöppensteg viel konsequenter in den Zweikämpfen agierte und auch über Ehrenberg viel besser ins Tempo kamen. „Alle haben sich reingehauen“, erklärte Ehrenberg nach dem sechsten Saisonsieg am vergangenen Sonnabend an heimischer Stätte. „Das war wichtig.“