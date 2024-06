Relegation um den Regionalliga-Aufstieg: Was Besiegdas bei Hansa Rostock erwartet

Vor zwei Wochen jubelten die Frauen des SSV Besiegdas über die Landesmeisterschaft. Nun geht es um den Aufstieg in die Regionalliga.

Magdeburg - Am vergangenen Wochenende schon hatte sich der SSV Besiegdas mit einer großen Delegation auf den Weg nach Mecklenburg-Vorpommern gemacht. Allerdings nicht, um ein Fußballspiel zu absolvieren. Das Wochenende stand im Zeichen des Jubelns: Bei der viertägigen Abschlussfahrt ins beschauliche Kukuk wurde die Meisterschaft in der Humanas-Frauen-Verbandsliga gefeiert. Am Sonntag führt die Reise für Besiegdas wieder nach Mecklenburg-Vorpommern – allerdings einige Kilometer weiter nördlich und mit einem ernsten Hintergrund: Um 14 Uhr wird das Hinspiel der Regionalliga-Relegation beim FC Hansa Rostock angepfiffen.