Rosa schießt Olvenstedter Fußballer aus Keller der Landesklasse

Magdeburg - Als Torjäger ist Germain Rosa in seiner fußballerischen Laufbahn bisher noch nie groß in Erscheinung getreten. In der abgelaufenen Saison etwa erzielte der Flügelspieler zwei Treffer für den Landesklasse-Vertreter Germania Olvenstedt. Diese Ausbeute hat der 25-Jährige allerdings in dieser Spielzeit bereits verdoppelt – und hat damit einen großen Anteil am gegenwärtigen Erfolgslauf. Dreimal in Folge gingen die Olvenstedter jüngst als Sieger vom Platz, vier Treffer und eine Vorlage steuerte Rosa dazu bei.