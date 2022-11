Schönebeck gegen Ottersleben: Ein echtes und rasantes Spitzenspiel

Sofern die vor wenigen Wochen entfallene Partie gegen den TuS Wahrburg nicht noch nachgeholt wird, eine Wertung für Ottersleben scheint wahrscheinlicher zu sein, war die Begegnung am Sonnabend der letzte Pflichtspieleinsatz von Lukas Prenzer (rechts) für den VfB. Es zieht ihn nach Leipzig – zur Freundin und zum neuen Job.

Schönebeck - Die Landesliga-Partie zwischen Union Schönebeck und dem VfB Ottersleben war im Vorfeld als Topduell des zwölften Spieltags angepriesen worden. Schließlich empfing der Tabellenzweite den Fünften, der jedoch ein Spiel weniger absolviert und lediglich drei Zähler weniger auf dem Konto hat. Und hielt diese Paarung, was sich versprach? Ja, voll und ganz: Im zweiten Durchgang ging es nur so hin und her. Nach dem 3:3 (1:0) brachte es Ottersleben-Coach Oliver Malchau auf den Punkt: „Es war von beiden Seiten hochklassig und hat allen Zuschauern großen Spaß gemacht.“