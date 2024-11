Nach sechswöchiger Bundesliga-Pause legt die A-Jugend des SC Magdeburg mit einem Kantersieg über Hannover wieder los. Schon am Freitag ist die Hahn-Sieben beim THW Kiel gefordert.

SCM beendet Dauerpause: So kehrte die A-Jugend in den Flow zurück

Magdeburg - In der ersten Wochenhälfte war Aaron Hahn nicht „nur“ in seiner gewohnten Rolle als Talententwickler, sondern auch als Entdecker gefragt. Bei der Sportschulsichtung hielt der Trainer von den A-Jugend-Handballern des SC Magdeburg die Augen offen nach den Talenten von morgen und übermorgen. „Wir haben schon einige Kinder mit Potenzial gesehen“, berichtete Hahn. „Vielleicht werde ich sie ja eines Tages beim SCM trainieren.“ Und vielleicht werden diese Handballer dem Coach dann ähnlich viel Freude bereiten wie seine Mannschaft am vergangenen Freitagabend beim 41:26-Kantersieg über die TSV Hannover-Burgdorf.