Aaron Hahn sah im ersten Spiel der A-Jugend noch einige Defitzite in seiner Mannschaft, die sie in Rostock abstellen will.

Magdeburg - Aaron Hahn hat gestern die ersten Schnipsel mit laufenden Bildern gesammelt, um sich und seine Schützlinge auf das Videostudium zum nächsten Gegner in der A-Jugend-Bundesliga vorzubereiten. Der heißt Empor Rostock, empfängt den SC Magdeburg an diesem Sonntag (16.15 Uhr). Und dessen Trainer heißt wiederum Tristan Staat, ein ehemaliger Grün-Roter, der einiges an SCM-Gen an die Ostsee mitgenommen hat. Der 34-jährige Jugendkoordinator des Vereins, so viel kann Hahn schon verraten, „lässt ein brutales Tempo spielen, Rostock kommt über eine große Emotionalität“. Beides wünscht sich der SCM-Coach auch von seiner Mannschaft. Die Zeichen stehen in diesem zweiten Saisonspiel also auf Spektakel.