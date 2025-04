Magdeburg - Nach der Hauptrunde der 1. Bundesliga Nord und vor dem Start der Play-offs um die deutsche Meisterschaft steht für die A-Jugend-Handballer des SC Magdeburg zum Osterfest ein Highlight im Terminplan. Die Grün-Roten starten in einem von vier Qualifikationsturnieren der neu eingeführten EHF Youth Club Trophy – dem U18-Äquivalent zur Champions League. In Potsdam geht es am Donnerstag und Freitag um ein Ticket für das Final Four, welches parallel zu dem der Herren am 14. und 15. Juni in Köln ausgetragen wird. „Für die Jungs ist das eine sehr spannende Erfahrung“, ist SCM-Coach Aaron Hahn überzeugt.

