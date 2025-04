Magdeburg - Ein spannender Ausflug war es für den Nachwuchs des SC Magdeburg allemal. In der vergangenen Woche hatte eine U-18-Vertretung bei der EHF Youth Club Trophy in Potsdam teilgenommen, wurde dort Dritter. Die Hoffnung auf die Qualifikation für das Final Four war zwar schon nach dem Halbfinale gegen die Dänen von GOG (36:38) geplatzt, doch die Erfahrung soll lehrreich sein. „Wenn wir es schaffen, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen, war es sehr gewinnbringend“, unterstreicht Trainer Aaron Hahn. Am Sonntag startet er mit seinem Team im Hinspiel bei Bayer Dormagen in die Play-offs um die deutsche Meisterschaft (14 Uhr).

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.