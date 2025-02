Magdeburg - Hannah Kaczmarek hüpfte durch den Zielbereich, holte sich die Umarmungen der Konkurrentinnen ab, ging dann in die Knie, legte die Hände vors Gesicht und versuchte zu begreifen, was soeben passiert war. In Zahlen las sich das so: 7,36. Maßeinheit: Sekunden. Bedeutung: den neun Jahre alten Altersklassenrekord für 18-Jährige eingestellt. Resultat: Bronze bei den deutschen U-20-Hallenmeisterschaften über 60 Meter. Fazit ihres Trainers: „Es war für Hannah ein atemberaubender Tag, unglaublich, wie sie sich hier als Wettkampftier präsentiert hat“, sagte Matthias Lindner. Hier in Dortmund, in der Helmut-Körnig-Halle. Am vergangenen Sonnabend. Bei ihren ersten Titelkämpfen in der U 20 überhaupt.

