SCM-Youngsters-Coach Theuerkauf zieht gemischte Bilanz

Mit einem 35:23-Erfolg gegen Grün-Weiß Werder verabschiedeten sich die Youngsters des SC Magdeburg in die Weihnachtspause. Da das Team zuvor acht Spiele in der 3. Liga Ost ohne Sieg blieb, fällt die Bilanz von Trainer Christoph Theuerkauf gemischt aus.

Magdeburg - Die Stimmung auf der Weihnachtsfeier der Youngsters des SC Magdeburg am Montag hätte schlechter sein können. Klar kamen die zahlreichen A-Jugendlichen im Team der SCM-Zweiten mit der Bürde einer 41:42-Niederlage vom Vortag beim THW Kiel in den VIP-Raum der Gieselerhalle, doch der klare 35:23-Sieg der Youngsters am Sonnabend gegen Grün-Weiß Werder sorgte auch zwei Tage danach für Entspanntheit.