Die Grün-Roten gewinnen bei der HSG Eider Harde souverän mit 35:27 und zeigen sich dabei im Vergleich zur Vorwoche stark verbessert. Torhüter Willi Lücke glänzt dabei mit zahlreichen Paraden.

SCM-Youngsters: Ein klarer Sieg und die Frage nach dem Warum

Willi Lücke war der Sieggarant für die SCM-Youngsters beim Auswärtssieg bei der HSG Eider Harde.

Hohn/Magdeburg - Natürlich waren die Spieler der SCM-Youngsters am Samstagabend „stolz und froh“, natürlich war ihr Trainer Christoph Theuerkauf „überglücklich“. Schließlich zeigten die grün-roten Talente beim 35:27 (14:14)-Auswärtssieg bei der HSG Eider Harde eine starke Leistung. Eine Frage aber schwirrte dem 41-jährigen Coach schon kurz nach dem Spielende durch den Kopf: „Ich kann mir nicht erklären, wie gegen Stralsund und Eider Harde zwei so unterschiedliche Spiele zustandekommen können.“