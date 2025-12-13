Verkehr und Straßenbau Ampel versus Kreisverkehr: Straßen für neue Industrie werden massiv ausgebaut
Fabrikhallen statt Ackerbau bei Stegelitz: Planer gehen von bis zu 10.200 Fahrzeugen täglich aus, wenn das geplante Industriegebiet „Dammfeld III“ gebaut wird. Für die Sicherheit muss auch die Straßenführung gut geplant werden.
13.12.2025, 18:03
Möckern/Stegelitz. - Das Industriegebiet „Dammfeld“ bei Stegelitz soll massiv ausgeweitet werden. Dazu muss jedoch erst der Flächennutzungsplan geändert werden, damit aus Feldern und Wiesen überhaupt Industriehallen und Lkw-Stellflächen werden können.