Fabrikhallen statt Ackerbau bei Stegelitz: Planer gehen von bis zu 10.200 Fahrzeugen täglich aus, wenn das geplante Industriegebiet „Dammfeld III“ gebaut wird. Für die Sicherheit muss auch die Straßenführung gut geplant werden.

Der Wörmlitzer Weg bei Stegelitz wird anders aussehen, sollte das Industriegebiet „Dammfeld“ erweitert werden. Lkws dürfen hier dann zuhauf durchfahren.

Möckern/Stegelitz. - Das Industriegebiet „Dammfeld“ bei Stegelitz soll massiv ausgeweitet werden. Dazu muss jedoch erst der Flächennutzungsplan geändert werden, damit aus Feldern und Wiesen überhaupt Industriehallen und Lkw-Stellflächen werden können.