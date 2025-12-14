Die Zahl der Unfälle mit E-Scootern steigt. Auch im Landkreis Stendal verhalten sich viele Fahrer falsch. Die Polizei erklärt, welche Regeln auf dem elektrischen Roller gelten und welche Strafen drohen.

Achtung E-Scooter-Fahrer im Kreis Stendal: Diese Regeln gelten für E-Roller im Straßenverkehr

E-Scooter und andere Elektrokleinstfahrzeuge unterliegen in Deutschland klaren Regelungen. Die Polizei in Stendal gibt Hinweise für den Straßenverkehr.

Osterburg. - Weil es immer häufiger Verletzte gibt, wird über neue Regeln für E-Scooter diskutiert. In den vergangenen Jahren sind die Unfallzahlen mit „Elektrokleinstfahrzeugen“ – so der offizielle Begriff – stark gestiegen. Auch im Kreis Stendal sieht man E-Roller immer häufiger. Doch wie verhalten sich die Fahrer im Straßenverkehr richtig?