Zwei Abgänge, ein externer Zugang, drei hoffnungsvolle Talente: So gehen die Olvenstedter in die neue Oberliga-Saison.

Ist es Handball, wird es emotional: Sven Liesegang startet mit seiner Mannschaft am Sonnabend in die neue Saison.

Olvenstedt - Marvin Panoven ist weg, Louis Karsubke ist weg. Beide sind zum Liga-Rivalen Eintracht Gommern gewechselt. Und mit ihnen 227 Tore aus der vergangenen Saison. John Bade tritt wie Janis Auerbach ins zweite Glied zurück – und damit in die neu gründete Reserve des BSV 93, die ab Sonntag in der Nordoberliga beim Möckeraner TV um Punkte kämpft (16 Uhr). „Der Kader hat sich deutlich verändert“, sagt deshalb Sven Liesegang, der Trainer der ersten Olvenstedter Vertretung.