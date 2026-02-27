weather wolkig
  4. Handball: SCM-Youngsters: Jetzt soll auch auswärts der Knoten platzen

Handball SCM-Youngsters: Jetzt soll auch auswärts der Knoten platzen

Trainer Christoph Theuerkauf erwartet beim Aufsteiger in Hamburg eine knifflige Aufgabe.

Von Lukas Reineke 27.02.2026, 18:36
Magdeburg - Drei ihrer fünf Spiele in der 3. Liga Nord-Ost haben die SCM-Youngsters in diesem Jahr gewonnen. Allerdings waren dies stets Heimpartien. In der Fremde gab es 2026 bisher zwei Niederlagen. Dies soll sich am Sonnabend (18.30 Uhr/sporteurope.tv) bei der HG Hamburg-Barmbek ändern. Allerdings erwartet Christoph Theuerkauf eine knifflige Aufgabe.