SCM-Youngsters: Jetzt soll auch auswärts der Knoten platzen

Magdeburg - Drei ihrer fünf Spiele in der 3. Liga Nord-Ost haben die SCM-Youngsters in diesem Jahr gewonnen. Allerdings waren dies stets Heimpartien. In der Fremde gab es 2026 bisher zwei Niederlagen. Dies soll sich am Sonnabend (18.30 Uhr/sporteurope.tv) bei der HG Hamburg-Barmbek ändern. Allerdings erwartet Christoph Theuerkauf eine knifflige Aufgabe.