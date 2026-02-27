Sehr emotionale Wochen liegen hinter den Drittliga-Volleyballern. Nach einer besonderen Auswärtspartie ist derzeit Pause.

Magdeburg - Die vergangenen Wochen ergeben aus Sicht der USC-Volleyballer eine außergewöhnliche Chronologie. Es ging los mit den vier Niederlagen in der 3. Liga Nord. Durch diese wurde die Lage im Tabellenkeller trister. So bescheiden, dass Trainer Dennis Raab zur großen Abstiegsgefahr zuletzt klar, aber positiv, herausstellte: „Wir haben keinen Druck mehr, ab jetzt können wir befreit aufspielen.“ Und dann geschah im ersten Ligaspiel nach dieser Aussage Erstaunliches.