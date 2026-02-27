weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
3. Liga Nord Nach erstaunlichem Auswärtssieg können die USC-Volleyballer verschnaufen

Sehr emotionale Wochen liegen hinter den Drittliga-Volleyballern. Nach einer besonderen Auswärtspartie ist derzeit Pause.

Von Yannik Sammert 27.02.2026, 14:00
Dennis Raab konnte mit seinem Team jubeln Foto: Eroll Popova

Magdeburg - Die vergangenen Wochen ergeben aus Sicht der USC-Volleyballer eine außergewöhnliche Chronologie. Es ging los mit den vier Niederlagen in der 3. Liga Nord. Durch diese wurde die Lage im Tabellenkeller trister. So bescheiden, dass Trainer Dennis Raab zur großen Abstiegsgefahr zuletzt klar, aber positiv, herausstellte: „Wir haben keinen Druck mehr, ab jetzt können wir befreit aufspielen.“ Und dann geschah im ersten Ligaspiel nach dieser Aussage Erstaunliches.