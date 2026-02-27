Beim USC Magdeburg freuen sie sich frühzeitig über den Klassenerhalt in der Regionalliga. An diesem Wochenende wollen sie ein Topteam ärgern.

Alexandra Schlenker (am Ball) und Co. haben sich diese Serie in zahlreichen Partien durchgesetzt.

Magdeburg - Der 78:45-Sieg beim USV Halle Rhinos am vergangenen Sonnabend tat den Basketballerinnen des USC Magdeburg richtig gut. Zuvor hatten sie drei Ligapartien hintereinander verloren. Es war ihre zweite etwas längere Durststrecke in dieser Saison. „Jetzt ist wieder etwas mehr Selbstvertrauen da“, hat Trainer Christian Steinwerth festgestellt. Und noch etwas anderes – sogar noch Wichtigeres – macht den klaren Auswärtssieg zu einem wertvollen Erfolg.