2. Regionalliga Ost Eine enorme Steigerung der USC-Basketballerinnen
Beim USC Magdeburg freuen sie sich frühzeitig über den Klassenerhalt in der Regionalliga. An diesem Wochenende wollen sie ein Topteam ärgern.
27.02.2026, 13:52
Magdeburg - Der 78:45-Sieg beim USV Halle Rhinos am vergangenen Sonnabend tat den Basketballerinnen des USC Magdeburg richtig gut. Zuvor hatten sie drei Ligapartien hintereinander verloren. Es war ihre zweite etwas längere Durststrecke in dieser Saison. „Jetzt ist wieder etwas mehr Selbstvertrauen da“, hat Trainer Christian Steinwerth festgestellt. Und noch etwas anderes – sogar noch Wichtigeres – macht den klaren Auswärtssieg zu einem wertvollen Erfolg.