Zweiter Rückrundenspieltag, zweites Topspiel: Der VfB Ottersleben will auch gegen den SV 09 Staßfurt ein Zeichen setzen. „Winterneuzugang“ Carl glaubt sogar an den Aufstieg.

Dominic Carl ist zurück im Ottersleber Angriff. Und den Angriff auf die Spitze hat sich der 24-Jährige mit seiner Mannschaft auf die Fahne geschrieben.

Ottersleben - Der „Winterneuzugang“, wie ihn Oliver Malchau bezeichnet, kann ein entscheidender Faktor in der Rückrunde sein. Da ist sich der Trainer sicher. Dominic Carl hat zum Auftakt in diese in der Fußball-Landesliga Nord sein Startelf-Comeback beim VfB Ottersleben gegeben. Zum ersten Mal seit dem 15. März 2025 stand er am Freitagabend vergangener Woche in der Anfangsformation des Tabellenführers. Und hat einen maßgeblichen Beitrag zum 6:1-Erfolg gegen den Oscherslebener SC geleistet. Mit einem Tor, mit mehreren Torbeteiligungen. Zu diesem Start nach Maß in die zweite Halbserie konnte der 24-Jährige nichts anderes resümieren als: „Direkt ein Topspiel, direkt ein Flutlichtspiel, direkt ein Sieg – das ist natürlich ein super Gefühl.“