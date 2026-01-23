Weil nur noch sechs Spieler aus dem Bundesliga-Team in Magdeburg sind, trainieren die Youngsters aktuell mit Matthias Musche und Co. mit. Vielleicht sorgt das für zusätzliche Power im Heimspiel am Samstagabend (19 Uhr) in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle gegen die Sportfreunde Söhre.

Magdeburg - Aufgrund der EM-Pause trainieren viele der SCM-Youngsters aktuell mit den sechs in Magdeburg verbliebenen Profis zusammen. „Die Jungs sammeln dabei wichtige Erfahrungen, bekommen hier und da gezeigt, was noch fehlt. Diese Trainingstage sind auf jeden Fall ein absoluter Mehrwert“, freut sich Youngsters-Coach Christoph Theuerkauf, der mit seinen Jungs heute Abend (19 Uhr, sporteurope.tv) die Sportfreunde Söhre empfängt.

In der Wolfgang-Lakenmacher-Halle wollen die grün-roten Talente nach der bitteren Niederlage am vergangenen Samstag beim TSV Altenholz (32:34) wieder jubeln. Theuerkauf: „Das Hinspiel bei Söhre haben wir mit 47:37 gewonnen, weil der Gegner mit uns richtig mitlaufen wollte. Deshalb werden sie dieses Mal wohl eher versuchen, das Tempo rauszunehmen, und mit ihrem wurfgewaltigen Rückraum auf längere Angriffe setzen.“

In der Vorwoche hatte Söhre in eigener Halle mit 37:31 gegen die HSG Ostsee gewonnen und dabei einen richtig starken Schlussspurt hingelegt. Neun Minuten vor Schluss hieß es gerade mal 28:27. Theuerkauf: „Das hat erneut bewiesen, dass Söhre nie aufgibt und dem Gegner vor allem über den Kampf noch den Schneid abkauft. Das wird für unsere Jungs ein hartes Stück Arbeit. Aber wir sind bereit und freuen uns drauf. Mit einer guten Abwehr und einem guten Torwartspiel wollen wir trotzdem ins Tempospiel kommen, um nicht lange im stehenden Angriff agieren zu müssen.“

Personell müssen die Youngsters auch heute auf wichtige Spieler verzichten. Niklas Döbbel hatte sich in Altenholz eine Platzwunde am rechten Auge zugezogen, erhielt aber vom Arzt für heute grünes Licht. Dagegen fällt Leon Bahr nach aufgrund seiner Verletzung am linken Fuß aus. Für Pablo Lange käme das Spiel nach einer Virus-Infektion noch zu früh. Und Oskar Stieglitz hat immer noch Rückenprobleme.