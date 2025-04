Magdeburg - Bei den Youngsters des SCM trennen sich nach dem Wochenende die Wege. Die A-Jugendlichen, die in dieser Saison so tatkräftig mitgeholfen haben, sollen sich dann auf die Play-offs um die deutsche Meisterschaft konzentrieren. „Heißt für uns: Vollgas“, sagt Youngsters-Coach Christoph Theuerkauf, „und zusätzlich wollen wir den letzten Schritt gemeinsam gehen.“ Denn mit einem Sieg am Sonnabend gegen den Oranienburger HC (18 Uhr, Lakenmacher-Halle) wäre der SCM-Zweiten der Klassenerhalt in der 3. Liga Nord-Ost zwei Spiele vor dem Saisonende auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen.

Diesen Schritt wären die Grün-Roten gerne schon am vergangenen Wochenende gegangen, doch beim DHK Flensborg musste sich die Theuerkauf-Sieben knapp mit 33:34 geschlagen geben. „Im letzten Spiel ist uns eine Belohnung nicht gelungen. Die soll dann eben jetzt folgen“, kündigt der Coach an. Dabei hat der SCM – im Gegensatz zur Vorwoche – mit Ausnahme des verletzten Julius Drachau (Handgelenk) wieder „so gut wie alle dabei“.

Das ist ein guter Gegner mit viel Erfahrung, der unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Youngsters-Trainer Christoph Theuerkauf

Die wird es gegen Oranienburg auch benötigen. „Das ist ein guter Gegner mit viel Erfahrung, der unter seinen Möglichkeiten geblieben ist“, sagt Theuerkauf über den direkten Nachbarn auf Rang elf: „Sie haben in der Tabellenregion eigentlich nichts zu suchen, was sie wohl auch so sehen, sonst hätten sie nicht den Trainer gewechselt.“ Vor einem Monat trennte sich der OHC von Darius Krai. Bis zum Saisonende stehen die Brüder Henning und Michael Jantzen sowie Marcus Schmöker in der Verantwortung.

Sportlich aber ändert sich für die Youngsters damit wenig. „Wir wollen gut verteidigen und daraus viel Tempo gehen, da Oranienburg eine interessante Abwehr spielt, gegen die man einen guten Plan haben muss“, sagt Theuerkauf und ergänzt: „Also alles, was wir über das Tempo machen können, wollen wir mitnehmen.“ Das Tempospiel soll die Grundlage bilden, um den letzten Schritt zu gehen. Theuerkauf erklärt: „Wir wollen den Klassenerhalt fix machen und einen guten Abschluss unserer Entwicklung zeigen.“ Bevor sich dann die Wege nach dem Wochenende trennen.