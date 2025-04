Für die Grün-Roten stimmt nur das Ergebnis in Flensborg nicht.

SCM-Youngsters: Von Freud bis Leid in vier Minuten

Magdeburg - Mit einem Sieg ist auch die allerletzte Messe zum Thema Klassenerhalt in der 3. Liga Nord-Ost gelesen. Mit einem Sieg zum Beispiel am kommenden Sonnabend in der heimischen Lakenmacher-Halle (18 Uhr). Dann empfangen die Handball-Youngsters des SC Magdeburg den Tabellennachbarn Oranienburger HC. Christoph Theuerkauf, der Trainer der Grün-Roten, durfte nach der jüngsten Aufgabe seiner Schützlinge erklären: „Wir gehen mit einem guten Gefühl aus dem Wochenende.“ Trotz der knappen Niederlage bei DHK Flensborg im hohen Norden.