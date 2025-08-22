weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. 3. Handball-Liga: SCM-Youngsters: Ein Ausfall dämpft die Vorfreude

Mit dem Derby bei den Füchsen Berlin II startet die Ausbildungsmannschaft des SC Magdeburg am Sonntag in die neue Drittliga-Saison. In dieser wollen die Grün-Roten zeigen, dass sie aus Fehlern der Vergangenheit gelernt haben.

Von Kevin Gehring 22.08.2025, 14:45
Christoph Theuerkauf (2. v.r.) und seine Schützlinge freuen sich auf den Saisonstart, der sie nach Berlin führt.
Christoph Theuerkauf (2. v.r.) und seine Schützlinge freuen sich auf den Saisonstart, der sie nach Berlin führt. Eroll Popova

Magdeburg - Die Vorfreude ist in den vergangenen Tagen schon gewaltig gestiegen. „Training ist das eine, aber endlich spielen wir wieder“, sagt Christoph Theuerkauf, der Coach der SCM-Youngsters. Diese sind zum Start der 3. Liga Nord-Ost am Sonntag um 16 Uhr bei den Füchsen Berlin II gefordert. Nach intensiven Wochen der Vorbereitung steht für Theuerkauf fest: „Einen viel besseren Auftakt als im Derby auswärts in Berlin gibt es nicht.“