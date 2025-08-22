Mit dem Derby bei den Füchsen Berlin II startet die Ausbildungsmannschaft des SC Magdeburg am Sonntag in die neue Drittliga-Saison. In dieser wollen die Grün-Roten zeigen, dass sie aus Fehlern der Vergangenheit gelernt haben.

Christoph Theuerkauf (2. v.r.) und seine Schützlinge freuen sich auf den Saisonstart, der sie nach Berlin führt.

Magdeburg - Die Vorfreude ist in den vergangenen Tagen schon gewaltig gestiegen. „Training ist das eine, aber endlich spielen wir wieder“, sagt Christoph Theuerkauf, der Coach der SCM-Youngsters. Diese sind zum Start der 3. Liga Nord-Ost am Sonntag um 16 Uhr bei den Füchsen Berlin II gefordert. Nach intensiven Wochen der Vorbereitung steht für Theuerkauf fest: „Einen viel besseren Auftakt als im Derby auswärts in Berlin gibt es nicht.“