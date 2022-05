Silberglanz für Moritz Florstedt vom SCM

Moritz Florstedt hat mit Silber in Poznan eine Weltcup-Premiere gefeiert. Doch nicht nur darüber durfte sich der Kanute vom SC Magdeburg freuen.

Felix Frank (r.) und Moritz Florstedt sind mit dem Silbergewinn direkt zur WM in Halifax gepaddelt.

Magdeburg - Moritz Florstedt hätte sich natürlich durchs Telefonat jubeln können, aber dann wäre er irgendwie nicht der Moritz Florstedt, der sich permanent auf der Suche nach dem perfekten Rennen begibt. Er hat also auch gestern, nach dem Finale beim Weltcup in Poznan (Polen), das Haar in der Suppe gesucht. Und er hat es bei sich selbst gefunden. „Ich habe einen taktischen Fehler begangen. Ich habe den Endspurt zu spät angesagt“, berichtete der 20-jährige Kanute vom SC Magdeburg und ergänzte. „Deshalb tut es ein bisschen weh, dass wir nicht den ersten Platz belegt haben.“