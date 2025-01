So bereitet sich der FCM auf den Pape-Cup vor – und so ist die Stimmung vorab

Die U 15 des FCM um Madi Camara (am Ball/gegen MSV Börde) belegt in der Regionalliga den vierten Platz und hat das Halbfinale im Landespokal erreicht.

Magdeburg - Immer wieder versammelte Florian Schröder seine Jungs vor dem eigens aufgebauten Bildschirm in der Mehrzweckhalle an der Avnet Arena. Mal erklärte der 28-Jährige das Ausspielen von eigenen und die Verteidigung von gegnerischen Standards. Mal befragte er seine Schützlinge nach dem richtigen Anlaufverhalten – je nach Formation des möglichen Gegners. In der Vorbereitung auf das 22. Matthias-Pape-Gedächtnisturnier möchte der Coach von der U 15 des gastgebenden 1. FC Magdeburg wirklich nichts dem Zufall überlassen. „Die Jungs legen eine außergewöhnliche Begeisterung an den Tag, was die Trainingsintensität angeht“, lobt Schröder: „Ich fiebere momentan auf jedes Training hin, weil es unfassbar viel Spaß macht, den Jungs dabei zuzusehen, wie sie sich reinhängen.“