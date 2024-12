Magdeburg und Pädagogik Schönebeck liefern sich ein berauschendes Duell in der Landesoberliga. Und auch einen Kampf um den Aufstieg, den vor allem der SVP will.

So läuft es für den USC in der Landesoberliga

Magdeburg - Was muss das für ein Spiel gewesen sein an diesem Sonntag in Dankerode, zu dem selbst die Fans des gastgebenden SV Badeborn ausharrten, obwohl ihre Mannschaft den Spieltag längst beendet hatte. Das Duell lautete: USC Magdeburg gegen SV Pädagogik Schönebeck, es war das Spitzenspiel in der Volleyball-Landesoberliga der Damen. Und eines, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten. „Das war auch vom Niveau ein richtig gutes Spiel auf Augenhöhe“, berichtete ein begeisterter Frank Weißleder, Co-Trainer und Vereinsvorsitzender des SVP. „Das Spiel war einfach phänomenal und hat unheimlich viel Spaß gemacht“, bestätigte Blanca Simon, die als spielende Trainerin gemeinsam mit Antje Mutzeck die USC-Mannschaft führt. Und die ergänzte: „Am Ende haben eben die Kleinigkeiten entschieden.“ Für Schönebeck.