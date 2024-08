Magdeburg - Die Bilanz zum Landespokal-Wochenende fällt aus Magdeburger Perspektive durchaus positiv aus. Schließlich sind mehr Teams aus der Elbestadt in die dritte Runde (diese wird heute ausgelost) einzogen als ausgeschieden. Eines fällt dabei auf: Aus Magdeburg bejubelten nur Landesligisten Siege. So setzten sich nach dem MSV Börde am Freitag auch der MSC Preussen und der SV Arminia in torreichen Partien am Sonnabend durch. Beim SV Fortuna und in Sudenburg sind sie hingegen trotz des Ausscheidens stolz. Die Volksstimme verschafft einen Überblick über die fünf Begegnungen mit Magdeburger Beteiligung.

