Nach dem Schlusspfiff in Samswegen brachen beim Post SV an der Spielhagenstraße alle Dämme.

Magdeburg - Am Sonnabend um 16:51 Uhr brachen in der Spielhagenstraße alle Dämme. Nachdem die Landesklasse-Begegnung zwischen dem Post SV Magdeburg und der SG Güsen/Parey schon seit einigen Minuten beim Stand von 4:1 (0:1) beendet war, kam für die Stadtfelder die erlösende Nachricht aus der Börde: Der SSV Samswegen hatte in der Nachspielzeit das 2:1 gegen den Titelkontrahenten SV Arminia geschossen. In diesem Moment war die Meisterschaft in der Landesklasse 2 für die Postler perfekt.