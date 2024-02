Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Der erste Auftritt des Jahres war ergebnistechnisch und inhaltlich vielversprechend. „Natürlich war es nur ein Testspiel“, sagt Besiegdas-Coach Maximilian Räcke, „aber wir haben unsere Vorgaben gut umgesetzt.“ So gelang den Landesklasse-Fußballern vom Gübser Weg am Vergangenen Sonnabend ein 2:1-Erfolg über den Verbandsligisten MSC Preussen. Was Räcke besonders freute: die solide Abwehrleistung. „Wir haben uns für die Vorbereitung einiges vorgenommen – gerade in puncto defensiver Stabilität“, betont Räcke. Denn damit hatte Besiegdas in der ersten Saisonhälfte seine liebe Mühe.