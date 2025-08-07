Der 18-Jährige will bei der U-20-EM nach einer Medaille greifen. Eine technische Umstellung hat seine Chancen noch einmal erhöht.

Magdeburg - Es wird nicht so laut, es wird aber auch nicht weniger aufregend. Nach der Premiere bei den deutschen Elite-Meisterschaften in Dresden geht es für Oskar Jänicke in Tampere weiter. Im Ratinan Stadion. Dort werden seit Donnerstag die neuen U-20-Europameister gesucht, und der 18-Jährige vom Mitteldeutschen SC hätte nichts dagegen, wenn er in den Medaillenkampf eingreifen könnte. „Natürlich möchte ich unter die Top drei kommen, aber ich habe mir dafür keine große Weite ausgedacht, weil dann die Gefahr besteht, schnell zu verkrampfen“, erklärt der Speerwerfer vor der Qualifikation am Sonnabend und dem Finale am Sonntag (18.35 Uhr).