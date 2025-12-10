weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Fußball: Der SV Arminia und das „wahre Pokalwunder“

Die B-Junioren der Buckauer ziehen im Elfmeterschießen gegen Bundesligist Erfurt ins Halbfinale des NOFV-Wettbewerbs ein.

Von Kevin Gehring 10.12.2025, 18:47
Arminias B-Junioren bejubeln den Einzug ins Pokalhalbfinale.
Arminias B-Junioren bejubeln den Einzug ins Pokalhalbfinale. Foto: SV Arminia

Magdeburg - Ben Christian Marmulla hat die Sensation erst möglich gemacht. Der 16-jährige Torhüter des SV Arminia hatte am Sonntag den fünften Versuch des FC Rot-Weiß Erfurt im Elfmeterschießen pariert. Deshalb hatte John Vincent Schultz nur wenige Augenblicke später die Chance zur Entscheidung – und nutzte diese. Danach kannte der Jubel bei den Arminen keine Grenzen. Immerhin sorgten sie mit dem 5:4-Erfolg vom Punkt im NOFV-Vereinspokal gegen den Nachwuchs-Bundesligisten für eine wahre Sensation.