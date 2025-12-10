Mit lediglich zehn Spielern ärgern die Magdeburger den SV Langenweddingen eine Halbzeit lang.

Henry Recke, der drei Tore erzielte, musste sich mit dem HSV im fünften Heimspiel der Saison erstmals geschlagen geben.

Magdeburg - Der HSV Magdeburg hat eine Halbzeit von einer Überraschung gegen den SV Langenweddingen geträumt. Zwischenzeitlich führte der HSV mit drei Toren gegen den Tabellenführer der Handball-Verbandsliga. Doch mit zunehmender Spieldauer zollte das Team der Personalsituation Tribut und musste sich mit 28:31 (16:18) geschlagen geben.