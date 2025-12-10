Handball-Verbandsliga Dezimiertem HSV geht die Kraft aus
Mit lediglich zehn Spielern ärgern die Magdeburger den SV Langenweddingen eine Halbzeit lang.
10.12.2025, 18:51
Magdeburg - Der HSV Magdeburg hat eine Halbzeit von einer Überraschung gegen den SV Langenweddingen geträumt. Zwischenzeitlich führte der HSV mit drei Toren gegen den Tabellenführer der Handball-Verbandsliga. Doch mit zunehmender Spieldauer zollte das Team der Personalsituation Tribut und musste sich mit 28:31 (16:18) geschlagen geben.