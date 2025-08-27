Beim Renntag in Kassel fahren die Elbestädter zum ersten Mal in der Ruder-Bundesliga auf den ersten Platz. Die Euphorie möchte das Boot des RC Alt-Werder nach Essen mitnehmen.

Ein Fest in Kassel: Die Crew des Ottoachters bejubelt ihren ersten Bundesliga-Sieg.

Kassel/Magdeburg - Karl Zanders Stimme lieferte auch Tage nach dem Riesenerfolg ein klares Indiz für große Emotionen. „Das war eines der tollsten Wochenenden, die wir alle sportlich erlebt haben“, sagt der Teamkapitän des Ottoachters noch immer heiser und kratzig. Am Sonnabend hatte das Boot des RC Alt-Werder zum ersten Mal einen Renntag in der Ruder-Bundesliga gewonnen – und damit einmal mehr bewiesen: Die Elbestädter sind schon in ihrer zweiten Saison in der absoluten Elite angekommen.